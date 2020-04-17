حكيمي مطلوب في ميونخ والريال يشترط 60 مليون يورو

المصدر: متابعة – محمد فضل

دخل العملاق الألماني بايرميونخ متصدر " البوندسليغا" في مفاوضاته جادة مع المغربي اشرف حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً، و المعار من ريال مدريد لبروسيا دورتموند الغريم التقليدي للنادي البفاري ووعدت إدارة رومينجة رئيس نادي بايرميونخ منح اللاعب راتب سنوي يقدر ب7 مليون يورو بجانب اللعب أساسيا في معظم المباريات.

ووذكر صحيفة بليد الألمانية بأن إدارة ريال مدريد اشترطت الحصول على 60 مليون يورو لبيعه أو إدخاله ضمن صفقة تبادلية مع الابا ظهير بايرن ميونخ المطلوب لأكثر من جهة أو تحويل مسار حكيمي نحو العاصمة باريس وادخاله ضمن صفقة انتقال النجم كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان .

ولفت المغربي اشرف حكيمي الأنظار اليه من قبل كبار أوروبا بعد أدائه اللافت مع دورتموند هذا الموسم ومساهمته في تسجيل وصناعة اهداف النادي الالماني خلال منافسات البوندسليغا او على مستوى دوري ابطال أوروبا.