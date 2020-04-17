بالفيديو..نجوم يستعينون بآلة عجيبة في التدريب المنزلي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

الالتزام بالحجر الصحي، دفع لاعبو كرة القدم إلى تطوير طرق وأساليب تدريباتهم اليومية في المنزل، ومن بين هذه الأساليب الجديدة الاستعانة بـ"الآلة بالعجيبة" التي تتناسب مع زمن كورونا وتوفر للاعب تدريبا احترافيا، حتى أن مجلة "أونز مونديال" تساءلت :" من لا يحلم بامتلاك آلة كهذه؟ بدلاً من ضرب الكرة على حائط الجيران وتعكير مزاجهم بالتمريرات المؤلمة.

و يراهن يانيك بولاسي لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي على هذه التكنولوجيا المتطورة، حيث يدخل اللاعب وسط دائرة مع الكرة ثم يتبع الإيقاع، وتعطيه الأضواء المصاحبة بصوت تنبيه الإذن بإرسال الكرة إلى المكان المطلوب، لذا يجب أن تصل كل تمريرة إلى المكان الصحيح وبسرعة، ويستخدم لاعبون آخرون مثل نيمار و عثمان ديمبلي هذه الآلة للتدرب و الاستمتاع بالبقاء في المنزل أثناء فترة الحجر الصحي.