بث الدوري الإنجليزي على الانترنت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تخطط رابطة كرة القدم الإنجليزية، لجعل جميع المباريات متاحة للبث عبر الإنترنت، بمجرد إعادة الحياة إلى الموسم المتوقف منذ 13 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهناك توقعات بعودة التدريبات يوم 16 مايو المقبل.

وقال ريك باري رابطة كرة القدم الإنجليزية لموقع "بي بي سي سبورت": "التحدي الأكبر، هو عدم معرفة موعد عودة الجماهير في المباريات، وسنسعى لجلب كرة القدم الحية مباشرة إلى منازل الجماهير بمجرد عودتها مع وجود المتفرجين أو بدونهم، ويظل تحقيق نتيجة ناجحة لموسم 2019/2020، هدفنا لضمان نزاهة منافساتنا".

وأضاف باري في الذكرى السنوية الـ 132 لتأسيس دوري كرة القدم الإنجليزية، "فيروس كورونا يمكن أن يكون أكثر التحديات صعوبة التي واجهتها الرياضة خارج زمن الحرب، والخطط مستمرة للعمل على بث جميع المباريات إما عبر شركائنا في البث أو عبر الانترنت، وننتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، المزيد من الوضوح حول خططنا التشغيلية المقبلة".