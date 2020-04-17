وانغ شوانغ رمز صيني للتغلب على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد جيا زيوكوان، المدير الفني للمنتخب الصيني للسيدات، بالنجمة العائدة وانغ شوانغ، بعد أن انضمت أفضل لاعبة في آسيا عام 2018 إلى زميلاتها للمرة الأولى منذ توقف نشاط المنتخب نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأمضت لاعبة باريس سان جيرمان السابقة، أكثر من شهرين في عزلة في ووهان، مما أجبرها على عدم المشاركة في التصفيات الآسيوية لأولمبياد طوكيو في أستراليا، وواصلت تدريبها داخل حدود مبنى شقتها.

ومع انتهاء إغلاق ووهان أخيراً، وبعد أسبوع أو انتهاء الحجر الصحي داخل المعسكر، ستشارك وانغ وزميلاتها من ووهان لف يوي-يون وياو وي أخيراً، في المعسكر التدريبي مع لاعبات المنتخب أمس الخميس.

وفي رسالة نشرها الاتحاد الصيني لكرة القدم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد المدير الفني جيا باللاعبات العائدين، اللواتي أصبحن رمزاً لمعركة الأمة للتغلب على انتشار الفيروس.

وقال الدولي الصيني السابق للثلاثي العائد: "المنتخب يرحب بكن مرة أخرى، لقد كنا معنيين بكن طوال الوقت أثناء الوباء في ووهان، والوضع الآن يتحسن، وأنهت ووهان الإغلاق اعتباراً من 8 أبريل المقبل، ومع ذلك، فإن مسؤوليتنا هي تجاه الفريق وصحتكم، لذلك ما زلنا نتبع الإرشادات المحلية، من أجل عزلكم مؤقتاً لمدة أسبوع بعد الاختبار السلبي".

وانتقلت مقاطع فيديو تدريب وانغ داخل منزلها في جميع أنحاء العالم أثناء غيابها عن زميلاتها في المنتخب، اللواتي قدمن أداءً مميزاً خلال التصفيات الأولمبية دون أي خسارة، على الرغم من توقف استعداداتهن للتصفيات لمدة أسبوعين بعد عزلهن في الفندق الخاص بهن في أستراليا.

وقال جيا، الذي أشاد بانتظام بالقوة الذهنية لفريقه في الأشهر الأخيرة، إنه يأمل في أن تستأنف وانغ ولف وياو أدوارهن في المنتخب في أقرب وقت ممكن، وخاطب اللاعبات: "كان تحدياً أن تقمن بتدريباتكن في أماكن المغلقة، ولكن هذا وقت صعب للجميع في العالم".

وتابع: "آمل أن تواصلن روح التضامن في المنتخب الصيني للسيدات، وأن تتغلبن على هذه الصعوبات وتواصلن المساهمة من أجل فريقنا وبلدنا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع كشفت وانغ عن سعادتها بالعودة إلى منتخب بلادها ف.ي الصحافة الصينية.

وقالت، في مقابلة لها صحفية لها: "انتظرت 77 يوماً للانضمام إلى فريقي، ولم أتمكن من النوم في الليلة التي تلقيت فيها الإعلان عن تصريح الخروج في 5 أبريل الجاري، وهذا هو الوقت الأكثر إثارة بالنسبة لي للقاء عناصر فريقي، واستيقظت في الساعة 6:30 صباحاً، ولم أشعر بالتعب، فقط كنت سعيدة جداً".