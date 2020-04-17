بايرن يعاقب كومان لحضور التمارين بسيارة غير رسمية

المصدر: أ ف ب

عاقب نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الالماني في كرة القدم لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان لعدم استخدام سيارة آودي، الراعي الرسمي للفريق، خلال تمارينه الاخيرة بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" المحلية، ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور الى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي.

لكن كومان (23 عاما) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكلاس زوله والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضا المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

وقال الدولي الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور الى التمارين بسيارة الشركة، يعود السبب الى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي".

ويتعين على لاعب يوفنتوس الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق ان يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع آودي في اينغولشتات.

وكانت الاندية الالمانية عادت الى التمارين في مجموعات صغيرة الاسبوع الماضي، بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعقد رابطة الدوري ("دي أف أل") في 23 إبريل الحالي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع ممثلين للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لبحث امكانية معاودة المباريات مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها منتصف مارس الماضي.