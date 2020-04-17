غياب أتلتيكو مدريد عن دوري أبطال أوروبا يهدد ميزانيته بالتراجع

المصدر: أ ف ب

كشفت تقارير إخبارية عن تعرض ميزانية نادي أتلتيكو مدريد لضربة موجعة في حال تم إلغاء ما تبقى من موسم الدوري الاسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الاسباني أول أمس منح الأربعة الأوائل في ترتيب الليغا الحالي بطاقات المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل في حال الغاء باقي منافسات الموسم، ليمثل ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد وخيتافي أكثر المتضررين.

وفي حين كان من المنطقي أن يحجز العملاقان برشلونة (58 نقطة) وريال مدريد (56) بطاقتيهما كالعادة نحو المسابقة القارية الاولى، كان الصراع ناريا على المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى دوري الابطال بين اشبيلية (47)، ريال سوسييداد (46)، خيتافي (46) وأتلتيكو مدريد (56)، قبل 11 مرحلة على نهاية الدوري، ولاقت هذه الخطوة دهشة رابطة الدوري حتى قبل ان يتقرر إلغاء الموسم، معتبرة ان الاتحاد الاسباني ليس لديه الصلاحيات لاتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة منظم البطولة الاحترافية الاسبانية، فيما كان رئيس الرابطة خافيير تيباس حذر سابقا من أن الأندية قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,08 مليار دولار اميركي) بحال عدم استكمال الموسم.

وبحسب الاتحاد، سيشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس، بالإضافة إلى أحد المتأهلين إلى نهائي مسابقة كأس الملك، في الدوري الأوروبي، كما اوضح الاتحاد الاسباني في بيان له بعد اجتماع لجنته المفوضة المكلفة بإدارة البطولات الاحترافية "نسمح بالتمديد الاستثنائي للتواريخ الاقصى لإنهاء الموسم الحالي وبدء الموسم المقبل، إلى ما بعد 30 يونيو".

ودفع أتلتيكو ثمن بدايته البطيئة في الموسم وتعادلاته الكثيرة (12)، فتراجع فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الى المركز السادس، بعدما كان المنافس الأقرب للثنائي العملاق برشلونة وريال مدريد في السنوات الاخيرة، اذ يعود خروجه من لائحة الثلاثة الاوائل في ترتيب الدوري الى موسم 2012.

وأحرز فريق العاصمة لقب الدوري الأوروبي في 2010 و2012 و2018، بلغ نهائي دوري الابطال في 2014 و2016 عندما خسر أمام جاره اللدود ريال، واطاح في النسخة الحالية حامل اللقب ليفربول الانكليزي من ثمن النهائي قبل تعليق المنافسات.

وتمثل مشاركة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال 15% من ميزانيته التي تتخطى 500 مليون يورو بحسب صحيفة "آس" الاسبانية. في الموسم الحالي، حصد حتى الآن 77,2 مليون يورو، وقد تتخطى حصته المئة مليون يورو بحال تابع المشوار نحو اللقب مع اضافة حصته من النقل التلفزيوني.

في المقابل، ستنهار تلك الأرقام في حال تم الزج به في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، عندما أحرز لقبها للمرة الاخيرة في 2018، بلغت حصته 16,1 مليون يورو، وهو رقم بعيد جدا عن الجوائز المغرية في دوري الابطال، واذا أجبر على خوض البطولة القارية الرديفة، سيكون "كولتشونيروس" بحاجة ماسة لبيع احد نجومه لموازنة ارقامه.

وقد بدأت التكهنات حول لاعبين قد يودعون ملعبه الجديد "واندا متروبوليتانو"، على غرار لاعب الوسط ساوول نيغيز المرغوب من مانشستر يونايتد الانكليزي والبالغة قيمة فسخ عقده 150 مليون يورو، كما انضم لاعب الوسط الدفاعي الغاني توماس بارتي البالغة قيمة فسخ عقده 50 مليون يورو، الى لائحة المطلوبين من ارسنال الانجليزي، وبدرجة أقل، قد يتخلى النادي عن لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار والظهير الكولومبي سانتياغو آرياس.