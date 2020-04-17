رسالة مؤثرة من لاعب نابولي إلى عبد الحق نوري

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وجه الألماني أمين يونس، لاعب نادي نابولي الإيطالي، رسالة مؤثرة إلى صديقه المغربي عبد الحق نوري، لاعب نادي أياكس الهولندي، الذي استفاق في مارس الماضي، من غيبوبة لازمته 3 سنوات، بسبب حادث سقوط تعرض له أثناء مشاركته في مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فريق فيردر بريمن في صيف 2017، أصيب على إثره بتلف خطير ودائم في الدماغ.

وتحدث يونس على تفاصيل العلاقة القوية التي تربطه مع نوري في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي، قال فيها :" أخي نوري..عسى أن نضحك مرة أخرى".

وأضاف: بدأت القصة عندما غادرت ألمانيا لأول مرة في مسيرتي في 2015 للبحث عن تحدٍ جديد، تحد كبير، في نادي كبير، أياكس، سأكذب إذا أخبرتك أن كل شيء كان يسير على ما يرام على الفور، اضطررت للتعامل مع إصابة عضلية مزعجة في البداية، لم أكن أعرف المدينة ولدي مشاكل في التحدث باللغة الجديدة، لكن كل هذه المخاوف اختفت بشكل أسرع بكثير مما كنت أتوقع ، لأني تعرفت على رفاق رائعين في الفريق استقبلوني بحرارة مثل عبد الحق نوري.

وأضاف: كان عبد الحق نوري واحدا من مجموعة متميزة من اللاعبين تضم فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة وماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس ودوني فان دي بيك لاعب أياكس، بعد التدريب كنت أشاهد مباريات فريق شباب أياكس وفوجئت بقدرات نوري، الذي نجح في صناعة الفارق بمهارته في المراوغة، كان يتطور بسرعة".

وتابع: لقد أحببته منذ اليوم الأول، قام كلانا ببناء علاقة وثيقة بسرعة، ليس أقلها بسبب ديننا، جنبا إلى جنب مع أنور غازي لاعب مسلم آخر في فريقنا في ذلك الوقت، كنا نصلي في غرفة الملابس، عندما تزامن شهر رمضان مع معسكر تدريبي في عام 2016، كنا نلتقي دائمًا بعد المغرب في إحدى غرف الفندق لتناول الطعام معًا، كانت أياما رائعة.

عن كيفية تلقيه خبر إصابته، قال أمين يونس:"بعد أيام قليلة من الفوز بكأس القارات مع ألمانيا، سافرت إلى لبنان مع والدي في زيارة عائلية، أتذكر عندما فتحت موقع النتائج المباشرة على هاتفي للتحقق من نتيجة مباراتنا الودية مع فيردر بريمن، ثم فجأة تم تسريب حدوث شيء فظيع لنوري، في البداية اعتقدت أنه كان يعاني من ضعف بسبب صيام شهر رمضان لأن الطقس كان حارًا جدًا في ذلك اليوم ولكن بعد بضع ساعات، اتصل بي دنيس بيركامب وطلب مني الحضور إلى معسكر التدريب في النمسا.

وأضاف: كانت الرحلة إلى النمسا كابوسًا بالنسبة لي، كنت خائفا للغاية وصليت من أجل أخي الصغير الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، عندما وصلت إلى معسكر التدريب - كنت اللاعب الوحيد الذي عاد متأخراً - وذهبت إلى غرفة الاجتماعات، لم أر سوى الوجوه المتحجرة، أخبرنا طبيب الفريق بما حدث لنوري، انهار الكثير منا في البكاء على الفور.

وتابع: "كان شخصا متواضعا، لم يكن يستخدم الهاتف أو يضع سماعات الأذن كما يفعل الكثير من اللاعبين، كان كثير الكلام وحريصا على تعلم كل شيء، ومهووسا بحلم الوصول إلى القمة، كنت أحبه كثيرًا، صدمت، لم أصدق أنه دخل في غيبوبة، حزنت كثيرًا عليه، لأنه لن يلعب كرة قدم مرة أخرى، هذه الموهبة الكبيرة لن ترى النور ولن تمتع المشاهدين في العالم، لقد ارتديت قميصه مع الأندية التي لعبت لها، كنت أزور عائلته، أتمنى أن أزوره قريبًا ونتبادل الأحاديث والضحك معًا، أتمنى له الشفاء..".

ولعب أمين يونس إلى جانب عبد الحق نوري في نادي أياكس الهولندي، عندما انضم له العام 2015، قادمًا من نادي بروسيا مونشجلادباخ الألماني.