صفقة الموسم بين الأنتر وبرشلونة موقوفة بسبب كورونا

المصدر: متابعة – محمد فضل

أشارت صحف إيطالية إلى أن برشلونة كان في طريقه لحسم صفقة الموسم المتعلقة بانتقال المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الصيف المقبل لكن تفشي وباء فيروس "كورونا" ربما يؤجل صفقة الانتقال أو يتم إلغائها بشكل نهائي مع اقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار من العودة للكامب نو.

وكانت إدارة ماريا بارتيمو رئيس برشلونة قد رتبت أمورها في ذلك الوقت حيث كان يتضمن بند التعاقد مع لاوتارو صفقة تبادلية لكن بعد تعرض الأندية للافلاس فلا إدارة البلوغرانا قادرة على دفع الأموال ولا الإنتر قادر على تحمل عدم الحصول على ألنقود.

وأشترط النادي الإيطالي الحُصول على خدمات الفرنسي جريزمان أو مواطنه ديمبلي للموافقة على الصفقة لكن برشلونة ربما يرفض هذا الحل ويستبدل صفقة التبادل بلاعبين اخرون وذلك في اعقاب اعلان صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ترجيح إدارة انتر للبرازيلي آرثر ميلو هو اللاعب المفضل بالنسبة للإنتر في عملية انتقال لاوتارو في وقت عرض فيه النادي مبادلة المهاجم الأرجنتيني بجريزمان وهو ما اعتبره مسئولو برشلونة عرضًا مجنونا، لذلك اتجهوا للاعب الوسط البرازيلي. ومازالت هناك خيارات أخرى قيد المناقشة مثل سيميدو ، ألينيا و كوكوريا.