فيروس كورونا يرجئ أولمبياد طوكيو ويجمّد النشاطات الرياضية حول العالم

المصدر: أ ف ب

أدى فيروس كورونا المستجد الى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية، وصلت الى حد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو، بعدما تسبب بشلل شبه كامل في الرياضة العالمية.

في ما يلي أبرز الأحداث التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي تسبب حتى الخميس 16 أبريل بأكثر من 137 ألف وفاة معلنة حول العالم.

تأجيل وموعد جديد لأولمبياد طوكيو 2020 -* أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ان الدورة ستقام في موعد جديد هو بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021، على ان تقام دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الحاجات الخاصة) بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر.

وكانت الألعاب مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020 قبل ان تقرر اللجنة الأولمبية والحكومة اليابانية تأجيلها. وأكد مسؤولون يابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها "طوكيو 2020".

كرة القدم

أرجأ الاتحاد الأوروبي (ويفا) كأس أوروبا من 12 يونيو-12 يوليو 2020، الى 11 يونيو-11 يوليو 2021، وعلّق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر، وأوقف المباريات القارية الرسمية والودية لمنتخبات الرجال والسيدات. كما أرجأ كل مباريات المنتخبات الوطنية، من بينها الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا 2020، والتي كانت مبرمجة في يونيو.

أرجأ اتحاد أميركا الجنوبية بطولة كوبا أميركا الى صيف العام 2021.

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الاتحادين القاريين، مؤكدا إرجاء النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة أيضا في صيف العام 2021.

أعلنت الكاميرون تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي كانت مقررة بين الرابع من أبريل و25 منه.

سجلت إصابات عدة في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي، لاسيما في يوفنتوس وسمبدوريا وفيورنتينا وأتالانتا، وهيلاس فيرونا، وبريشيا. كما أعلن نادي ميلان إصابة نجمه السابق باولو مالديني ونجله دانيال.

وعلّق نشاط الدوري المحلي ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية، من دون موعد محدد لاستئناف المباريات.

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، بينما أكد تشلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون-أودوي. كما أعلن نادي وست هام في 28 مارس، ان ثمانية من لاعبيه وضعوا في الحجر المنزلي الذاتي بعدما ظهرت عليهم عوارض الفيروس.

ومددت فترة تعليق كرة القدم في إنكلترا الى أجل غير مسمى حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

* علقت منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية "حتى إشعار آخر"، وأرجئ نهائي مسابقة كأس الرابطة من الرابع من أبريل الى موعد لاحق لم يحدد بعد.

وليل 31 مارس، أعلنت وفاة الرئيس السابق لنادي مرسيليا باب ضيوف عن عمر 68 عاما بسبب إصابته بالفيروس.

وفي 16أبريل، أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة إلغاء موسم بطولات الهواة والناشئين للذكور والاناث.

أرجئت مباريات أندية الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا في مرحلة أولى حتى الثاني من أبريل، وهي فترة تم تمديدها الى 30 منه. كما أرجأ الاتحاد نصف نهائي مسابقة الكأس الذي كان مقررا في 21 أبريل و22 منه.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني في 23 مارس تمديد تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، علما بأن الدرجة الثالثة (أعلى درجة غير احترافية) كانت قد خضعت لهذا الإجراء سابقا.

وسجلت إصابات بالفيروس في صفوف أندية عدة مثل فالنسيا وألافيس وإسبانيول. كما تسبب الفيروس بوفاة الرئيس السابق لريال مدريد لورنزو سانز عن 76 عاما، بحسب ما أعلن نجله في 21مارس.

أرجأ الاتحاد الإسباني نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 أبريل.

اتخذت أندية عدة في أوروبا قرارات بخفض رواتب اللاعبين في ظل توقف إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني. وأوصى الفيفا الأندية واللاعبين بإبرام اتفاقات لخفض الرواتب، وتمديد العقود التي تنتهي في 30 يونيو، لما بعد نهاية موسم 2019-2020.

أوصت رابطة الدوري البلجيكي في الثاني من أبريل بإنهاء الموسم مبكرا وتتويج كلوب بروج باللقب، في خطوة لقيت حفيظة الاتحاد القاري (ويفا) الذي لوّح بحرمان الأندية المحلية من المشاركة في مسابقاته. وأعلنت الرابطة تأجيل البت بهذه التوصية إثر ضغوط من ويفا، داعية الى جمعية عمومية في 24 منه.

علقت منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا.

أرجأ الفيفا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو. كما أرجأ الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، والمباريات الدولية في يونيو.

أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) إرجاء مباريات أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021، وتأجيل نصف نهائي مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد +الكونفدرالية+)، والذي كان مقررا في مايو.

علّق الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي الى مايو.

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم التي كانت مقررة في يونيو المقبل في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى.

أرجئت المباريات في اليابان، وانطلاق الدوري الصيني الذي كان مقررا في 22 فبراير.

علقت الأرجنتين النشاط الرياضي، كما أوقف الاتحادان البرازيلي والمكسيكي المباريات حتى إشعار آخر.

علّقت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة منافسات بطولة "أم أل أس" حتى 10 مايو، وألغيت المباريات الدولية الودية المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في مارس وأبريل.

أعلنت تركيا تعليق بطولات أبرزها دوري كرة القدم حتى إشعار آخر.

أوقف الاتحاد الأسترالي نشاطه بعدما بات اللعب "مهمة مستحيلة".

مددت روسيا تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو.

علقت البرتغال دوري الدرجتين الأولى والثانية، فيما قررت اليونان عدم المضي قدما في الدور الفاصل لتحديد هوية البطل والفرق الهابطة الى الدرجة الثانية، فيما تم تعليق المباريات في هولندا.

أعلنت بوروندي في الخامس من أبريل استمرار مباريات دوريي الدرجتين الأولى والثانية. وانضمت البلاد بذلك الى بيلاروسيا وطاجيكستان بمواصلة منافسات اللعبة على رغم حالة الطوارئ الصحية عالميا.

أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من يونيو في أديس أبابا، الى 18سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 مارس الى صيف العام الحالي.

أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إرجاء بطولة مؤهلة الى الأولمبياد كان من المقرر ان تنطلق في 20 مارس في المكسيك، وتعليق كل نشاطاته المقررة.

المنطقة العربية

مدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في 12 أبريل فترة توقف المباريات الى إشعار آخر، بعدما كان قد أعلن في 15 مارس تعليق الدوري والنشاط المتعلق باللعبة لفترة أربعة أسابيع.

وبعدما كان من المقرر الإبقاء عليها من دون جمهور، ألغى منظمو كأس دبي العالمية للخيول نسخة هذا العام التي كانت مقررة في 28 منه.

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في 23 مارس تمديد تعليق المباريات المحلية حتى منتصف يوليو المقبل.

* أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم ايقاف نشاطاته حتىسبتمبر، بعد توصيات وزارة الشؤون الرياضية وقف الأنشطة.

أعلن السودان وقف كل النشاطات الرياضية.

* أوقفت قطر كل النشاطات الرياضية.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط حتى إشعار آخر، وألغت دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من أبريل.

*أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية.

* أعلن المغرب سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلنت تونس في مارس تعليق النشاطات حتى إشعار آخر.

* أعلنت مصر بداية تعليق النشاطات لأسبوعين على الأقل، في فترة تم تمديدها تباعا، وحتى نهاية أبريل على الأقل.

* علقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية مختلف الأنشطة.

* مددت الكويت تعليق النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

* أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف كل النشاطات حتى نهاية شهر رمضان (بحدود أواخر مايو).

* علّق الاتحاد العراقي لكرة القدم المباريات بدءا من 11 مارس.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كامل النشاط الرياضي.

- كرة السلة -

* أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" تعليقاً "حتى إشعار آخر" للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس.

* سجلت إصابة عشرة لاعبين على الأقل في صفوف أندية الـ "ان بي ايه"، أولهم الفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز) الذي أعلن شفاؤه لاحقا. كما أعلن نادي نيويورك نيكس في 28 مارس ان مالكه جيمس دولان (64 عاما) مصاب بالفيروس، لكن عوارضه "قليلة".

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا من 13 مارس. واتخذت رابطة دوري كرة السلة الأوروبي ("يورو ليغ") قرارا بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.

كما أعلن فيبا تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021.

* أعلن دوري كرة السلة في روسيا الذي تشارك فيه أبرز أندية البلاد وبعض أندية دول أوروبا الشرقية، في 27 مارس إلغاء الموسم.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة في 29 مارس إلغاء منافسات بطولاته المحلية ومسابقة الكأس للرجال التي بلغت الدور ربع النهائي، بينما علقت منافسات دوري السيدات حتى 10 أبريل على الأقل.

- كرة المضرب -

* أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في الأول من أبريل إلغاء نسخة العام الحالي التي كانت مقررة بين 29 يونيو و12 يوليو، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

* ترافق هذا الاعلان مع تمديد رابطتي المحترفين والمحترفات تعليق المنافسات حتى 13 يوليو. كما ألغيت دورة مونتريال للمحترفات التي كانت مقررة بين السابع من أغسطس و16 منه، بعد طلب سلطات مقاطعة كيبيك وقف كل النشاطات الرياضية والثقافية حتى نهاية الشهر.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب في 17 مارس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 مايو و7 يونيو.

* أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في أبريل.

- الرياضات الميكانيكية -

* تأجل انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا واحد حتى يونيو على أقل تقدير، بعد إلغاء سباقين وتأجيل سبعة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة، قبل ان ينال سباق جائزة موناكو الذي كان مقررا في مايو، المصير ذاته. أما السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

* أعلنت فرق عدة مشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد إجراءات خفض رواتب أو فرض بطالة جزئية على الموظفين، منها ماكلارين ووليامس ورايسينغ بوينت ورينو وهاس.

* أعلن بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون في 21 مارس انه وضع نفسه في العزل الصحي الطوعي بعد مشاركته في مناسبة اجتماعية حضرها شخصان ثبت في ما بعد إصابتهما بالفيروس.

* اختصر منظمو بطولة العالم للراليات رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من البطولة، والتي انتهت بفوز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بسباق مختصر بسبب فيروس "كوفيد-19". وأعلن المنظمون أن أحد أعضاء فرق البطولة ثبتت إصابته بالفيروس على هامش هذه المرحلة.

وأرجئت المراحل الثلاث اللاحقة (الأرجنتين والبرتغال وإيطاليا)، ويبقى السباق الأول المدرج على الجدول رسميا رالي كينيا (16 يوليو).

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الثماني الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ولم تقم سوى المرحلة الأولى في قطر، واقتصرت على فئتي موتو 2 وموتو 3، دون الفئة الأولى "موتو جي بي".

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات "اندي كار" الأميركية. وفي 26 مارس، أعلن المنظمون ان السباق الأشهر في هذه الفئة "انديانابوليس 500"، أرجئ من 24 مايو الى 23 أغسطس، بينما تم تعديل مواعيد سباقات أخرى ونقلها الى فترات لاحقة.

* أعلن منظمو سباق لومان 24 ساعة الشهير، أحد أبرز الأحداث التقليدية في سباقات التحمّل للسيارات، تأجيله من 13-14 يونيو المقبل إلى 19-20 سبتمبر.

- الماراتون وألعاب القوى -

* أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ان بطولة العالم التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، ستؤجل الى 2022 بسبب تعديل موعد الأولمبياد. وفي 8ابريل حدد موعدها بين 15 و24 يوليو 2022.

* أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى إرجاء اللقاءات الست الأولى لموسمه الذي كان من المقرر ان ينطلق في أبريل.

* أرجئ ماراتون باريس إلى 18 أكتوبر، وسباقات أخرى أبرزها ماراتون بوسطن الأميركية (من 20 أبريل الى 14 سبتمبر) ولندن (من 26 أبريل الى 4أكتوبر)، وبرشلونة الإسبانية (من 15 مارس الى أكتوبر).

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 مارس، حتى العام 2021.

* توفي العداء الإيطالي السابق دوناتو سابيا الذي شارك في الألعاب الأولمبية مرتين وتوج بطلا لأوروبا داخل القاعة، عن 56 عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

- كرة الطاولة -

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في مارس في بوسان الكورية الجنوبية.

- ملاكمة - * تأجلت المواجهة بين الملاكم البريطاني انطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف على الالقاب الموحدة في الوزن الثقيل والتي كانت مقررة في 20 يونيو.

* علقت في لندن في 16 مارس، منافسات دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية. كما تم تعليق إقامة التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

- غولف -

أعلن منظمو بطولة بريطانيا المفتوحة في السادس من أبريل، إلغاء منافساتها للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وستقام النسخة الـ149 من البطولة بين 11 و19 يوليو 2021، بعدما كانت مقررة في الشهر نفسه من العام الحالي.

وتم تعديل مواعيد بطولات أخرى في هذه الرياضة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، فأرجئت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من 18-21 يونيو، الى الفترة بين 17 و20 سبتمبر، وبطولة "بي جي ايه" السنوية من مايو الى أغسطس.

وبطولة الماسترز من أبريل الى الفترة بين 12 و15 نوفمبر.

- كرة اليد -

أصبح الدوري الفرنسي أول المسابقات الهامة في كرة اليد التي يتخذ القرار رسميا بإلغائها، حيث قررت الرابطة إلغاء المراحل الثماني الأخيرة واعتماد الترتيب الذي كان قبل تعليق الموسم في 13مارس بعد المرحلة الثامنة عشرة، حيث كان سان جرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن نانت، واعتبرت بالتالي فريق العاصمة متوجا باللقب للمرة السادسة تواليا والسابعة في تاريخه.

-هوكي على الجليد -

ألغيت بطولة العالم للهوكي على الجليد التي كانت مقررة بين 8 و24 مايو في سويسرا.

- رغبي -

أعلن الاتحاد الإيطالي للركبي في 27 مارس إلغاء موسم 2019-2020 بشكل نهائي، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

- دراجات هوائية -

* أعلن منظمو طواف فرنسا تأجيل موعد انطلاقه الذي كان مقررا في 27 يونيو. وبات الموعد الجديد للسباق الأشهر عالميا للدراجات الهوائية، بين 29 أغسطس و20 سبتمبر.

* ألغي طواف سويسرا الذي كان مقررا بين 7 و14 يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

- كريكيت -

أعلن المجلس المشرف على رياضة الكريكيت في الهند في 16 أبريل، تعليق منافسات الدوري المحلي الممتاز الذي يعد الأغلى في العالم، حتى إشعار آخر. وكان موعد انطلاق الموسم مقررا في 29مارس الماضي، قبل ان يتم تأجيله بداية لفترة موقتة، ولاحقا الى أجل غير مسمى.

وقال الأمين العام للمجلس جاي شاه "صحة وسلامة الأمة وكل المعنيين برياضتنا العظيمة تبقى أولويتنا".

