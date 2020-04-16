5 أسباب منطقية ترهن استمرار رونالدو في يوفنتوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكدت صحيفة "توتو سبورت" بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يود البقاء مع يوفنتوس الصيف المقبل لعدة أسباب منها ارتياح اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمسة مرات وافضل لاعب في العالم لجمهور ملعب السيدة العجوز الذي يقدر ايقونة فريقه ويحترمه ودائما ما يرفع من معنوياته ويواسيه اذا تعرض فريقه للهزيمة والتي لا تحدث مراراً.

والسبب الثاني يتعلق براتب رونالدو الذي يصل إلى 30 مليون يورو ولايوجد فريق قادر على دفع هذا الراتب حالياً على مستوى "الكالشيو" او في بقية الدوريات الأوروبية، كما أن قانون الضرائب الجديد في إيطاليا خفف الأعباء على رونالدو.

ورابع أسباب استمرار صاروخ ماديرا في تورنتو هو المكانة التي يتمتع بها نادي يوفنتوس الذي يُعد من أقوى أربعة فرق في العالم حاليا ووالدون يتطلع الى قيادة فريقه للتتويج بدوري ابطال أوروبا ومن بعدها يمكن أن يفكر في الرحيل عقب اهداء جمهور اليوفي الكاس ذات الاذنين الكبيرتين وهو الحلم الذي ينتظره انصار النادي ويضعون امالهم على رونالدو وبقية لاعبي الفريق في الظفر بهذا اللقب الاغلى على مستوى بطولات الاندية الابطال على مستوى العالم.

كما أن الدوري الإيطالي إستعاد مكانته حالياً على خارطة العالم وزادت نسبة المشاهدة لمبارياتة بصورة كبيرة على المستوى دول العالمي.