الإيطالي اليجري يقترب من تدريب نيوكاسل

المصدر: متابعة – محمد فضل

فجرت صحيفة الصن البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت في خبر نشرته اليوم اقتراب الإيطالي ماسيميليانو أليجري من تولي تدريب الفريق الأول للنادي الإنجليزي ليكون المدير الفني الجديد لنيوكاسل يونايتد اعتباراً من الموسم الجديد

وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال أيام وذلك في أعقاب إستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي نظير 350 مليون جنيه إسترليني في واحدة من أكبر صفقات الموسم.

وبدأ مدرب يوفنتوس السابق أليجري في تعلم اللغة الإنجليزية خلال الأشهر الماضية وتحديداً مع بدء فيروس كورونا المستجد حيث بات مرشحاً في اكثر من أي وقت مضى لقيادة تدريب نيوكاسل.

ويعتبر تعيين مدرب كبير مثل اليجري هي الخطوة الاولى للملاك السعوديين نحو عودة نيوكاسل الى القمة، في ظل ورود أسماء أخرى مرشحة لتدريب النادي على غرار جيرارد و بوتشيتينو و مارتينيز وايدي هاو و شون دايش لكن أليجري هو المرشح الأقرب ليكون بجانب مواطنه الإيطالي كارلو انشلوتي مدرب ايفرتون الحالي.