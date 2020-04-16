ريال مدريد الأقوى في مكافحة تداعيات كورونا المالية

المصدر: تقرير-عماد الدين إبراهيم

بات نادي ريال مدريد الاسباني أقوى ناد في اسبانيا ويكاد يكون على مستوى العالم ينجح في التعاطي الإيجابي مع التداعيات المالية لازمة فيروس كورنا المستجد "كوفيد -19"

ويعتبر نادي ريال مدريد السباق في رفض أي تخفيضات في أجور اللاعبين او تسريح عدد من الموظفين وفقاً لتصريحات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في مستهل الأزمة التي طمأن فيها اللاعبين وجميع العمال والإداريين في النادي، مؤكداً أنه يرفض تماماً فكرة تخفيض أجور أي شخص في النادي حالياً رغم الخسائر المالية الضخمة بسبب فيروس كورونا.

كما يعد نادي ريال مدريد الاسباني أيضا الأقل تضرراً من تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد في انخفاض القيمة السوقية للاعبيه قياساً بنادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني قبل التوقف بسبب جائحة كورونا وذلك وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» الألماني، الذي اكد إن القيمة السوقية للاعبي الفريق الأول لريال مدريد انخفضت بـ (191.5 مليون يورو)، أما برشلونة بـ (207.1 مليون يورو).

وتولى موقع «ترانسفير ماركت» الألماني المتخصص في الكشف عن الهبوط الكبير في القيمة السوقية للاعبي أندية الدوري الإسباني الدرجة الأولى بإجمالي 1 مليار و168 مليون يورو، أي بانخفاض قدره 18.69% عن الرقم القياسي السابق المسجل بإجمالي 6 مليارات و249 مليون يورو.

ويعتبر نادي برشلونة أكثر أندية الليغا تأثراً بخسائر مالية في خزينته بسبب فيروس كورونا حيث انخفض سعر لاعبيه لكرة القدم بمقدار 207.1 مليون يورو، لتتحول القيمة السوقية للاعبيه من (1 مليار و59 مليونا و700 ألف يورو) لتصبح الآن بـ (852 مليونا و600 ألف يورو)، أي هبوط بنسبة 19.5%، مما يضع النادي في أسوأ حالة له منذ أربع سنوات وهو حاليا ثاني أكبر ناد تأثرا بالأزمة في أوروبا؛ فقط مانشستر سيتي يسبقه كأكثر الأندية المتضرره.

وبالنسبة لنادي ريال مدريد فهو أكثر مقاومة في ظل هذه الأزمة حيث هبطت القيمة السوقية للاعبيه من (1 مليار و80 مليون يورو) لتصبح (888 مليونا و500 ألف يورو)، بمعدل خسارة بقيمة 191.5 مليون يورو بنسبة مئوية 17.73%.

وهناك 16 لاعباً في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هبطت قيمتهم السوقية بحوالي 20%؛ بينما سيرجيو راموس (19.4%)، ماريانو دياز (18.8%)، ألفونس أريولا (18.8%) وباقي اللاعبين (10%).

واللاعب الأغلي في تاريخ النادي إيدين هازارد تبلغ قيمته السوقية حالياً 80 مليون يورو، وكاسيميرو بقيمة 64 مليون يورو ونفس الأمر بالنسبة لرافاييل فاران، أما بالنسبة للوكا مودريتش فيملك قيمة سوقية بـ 12 مليون يورو ونفس الرقم بالنسبة لناتشو.