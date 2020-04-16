مقترح بمشاركة رباعي قمة الدوري الاسباني في أبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقترح الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تأهل الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري الاسباني، إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إذا اتخذ قراراً بإلغاء الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم تعط رابطة الدوري الاسباني للمحترفين أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موافقته على المقترح، وسبق أن أعلنا في وقت سابق، الإصرار على إيجاد طريقة لضمان اكمال المواسم المحلية.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الدوري حدد نهاية مايو أو بداية يونيو أو نهاية يونيو، كأوقات محتملة لإعادة بدء المباريات، لكن تتصادم التوقيتات المقترحة، مع القرار السياسي في اسبانيا، مما طرح خطة احتياطية من شأنها أن تتأهل إلى المراكز الأربعة الأولى كل من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد، إلى دوري أبطال أوروبا.

فيما يتأهل فريقا خيتافي وأتلتيكو مدريد بالمركزين الخامس والسادس على التوالي، إلى الدوري الأوروبي، مع أتليتيك بيلباو، بصفته صاحب المركز الثاني في كأس كوبا ديل ري، خارج المراكز الستة الأولى بالدوري.