ستيفن جيرارد: لاعبو ليفربول يمتلكون "عقلية وحوش"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يشترك ستيفن جيرارد، نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، في وجهة نظر يورغن كلوب مدرب ليفربول، بأن فريقه "وحوش عقلية"، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وجمع 97 نقطة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2018-2019.

وكذلك تقدم "الريدز"، إلى مستويات غير مسبوقة محلياً حتى الآن في الموسم الحالي، بالفوز في 27 مباراة من أصل 29 مباراة بالدور الإنجليزي، ليحقق تقدماً رئيسياً بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي بالمركز الثاني، كما حصل على كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وقال القائد السابق الأسطوري جيرارد، لقناة "سكاي سبورتس": "يبدو أن لاعبي ليفربول، يتحسنون ويصبحون أقوى وأقوى كل عام، وأعتقد أن الشيء الرئيسي الذي أذهلني الآن عن السنوات التي لعبت فيها، أن لاعبي ليفربول الآن، يمتلكون القوة الذهنية في جميع المجالات".

وأضاف: "اعتدنا في ليفربول، أن يكون لدينا بعض المحترفين الجيدين، واللاعبين الأقوياء في فريقنا، ولكن الآن يبدو أن من رقم 1 في الفريق إلى اللاعب 26، يمتلكون جميعاً عقلية "وحوش"، وأنا متحمس حقاً لمشاهدتهم في السنوات القادمة، لأنني أعتقد أن ليفربول لديه فرصة رائعة ليصبح فريقاً ناجحاً حقاً، وهذا ما نريده جميعاً كمشجع لليفربول".