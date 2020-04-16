الأندية الإنجليزية تحدد 6 يونيو موعداً استئناف الدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

أخيرا حسمت الأندية الإنجليزية مصير دوريها، حيث كشفت صحيفة تايمز الانجليزية ان الاندية قررت استئناف بطولة الدوري "البريميرليج " 6 يونيو كموعد مبدئي لعودة نشاط كرة القدم على خلفية توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي اجتماع الاندية مع رابطة الدوري عبر الفيديو كونفرانس استقروا علي عودة النشاط واستكمال البطولة الحالية، على ان يكون انطلاق الموسم الجديدة بعد راحة اسبوع او اسبوعين، ونشرت صحيفة تايمز رغبة الاندية في اختيار ملعب ويمبلي لإقامة جميع مباريات البطولة المتبقية بدون حضور الجماهير.

يذكر ان فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة بينما جاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعد ان تكبدت الأندية الإنجليزية خسائر كبيرة بسبب توقف الدوري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.