مباريات كرة القدم بالجماهير .. مستحيلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عبر عدداً من خبراء الفيروسات والطب في العالم، عن شكوكهم حول ما إذا كانت كرة القدم يمكن أن تجرى أمام حشود جماهيرية في المستقبل القريب، ودعوا إلى إقامة المباريات في جميع أنحاء العالم، خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول موعد استئناف الموسم الجاري.

ورصد موقع "الماركا"، عدداً من آراء الخبراء لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، ومنها قول زاك بينني، عالم الأوبئة من جامعة إيموري، لصحيفة "التايمز": "الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه من الناحية الوبائية، هو أن كل شخص تضيفه إلى التجمع يضيف خطراً، و5 أشخاص أكثر خطورة من شخصين، وبالتالي 60 ألف سيكون أكثر خطورة، حتى إذا كان معدل نقلك منخفضاً للغاية استنادًا إلى المجتمع المحلي".

وأوضح: "لا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من الأشخاص في حشد بالغ 60 ألفاً، لتكون هناك خطورة كبيرة بانتشار الفيروس، وكعالم، أكره أن أقول إنني متأكد بنسبة 100% من أي وقت مضى، أننا لا نستطيع العودة إلى ملاعب مليئة بالجماهير، قبل أن يكون لدينا لقاح فعال، وهذا الأمر لن يتحقق سوى بعد 18 شهراً تقريباً"

وبدوره، قال زيك إيمانويل، مستشار الصحة العالمية لصحيفة "نيويورك تايمز": "التجمعات الكبيرة خطيرة للغاية سواء المؤتمرات أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية، وعندما يقول البعض أنهم سيعيدون جدولة هذا المؤتمر أو الحفلة في أكتوبر 2020، فليس لدي أي فكرة كيف يعتقدون أن هذا التوقيت معقول، وأعتقد أن الأكثر واقعية أن نتحدث عن خريف 2021، ليكون أقرب وقت للعودة إلى التجمعات، ومنها قرار لعب الكرة أمام جماهير".

فيما قال كارلوس ألبرتو أريناس دياز، متخصص في الطب الوقائي والصحة العامة: "من المنطقي تماماً ألا تعود كرة القدم في الملاعب الكاملة، حتى العثور على لقاح، وربما لن تكون هناك خطورة في فتح الملاعب للمناسبات الكبيرة الآن، بسبب ما يحدث وبسبب تدابير الاحتواء التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ولكننا لا نعرف كيف سيكون الأمر بحضور أعداد كبيرة من الجماهير خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأكمل: "الاختبارات السريعة، يمكن أن تزيد التأمين الصحي بنسب من 70 إلى 80%، ولكن هذا يحدث أبداً الآن، وحتى إذا ظلت الملاعب فارغة في المستقبل القريب، فهناك مخاطر أيضاً على لاعبي كرة القدم، ولكن يمكنك دائما إجراء اختبارات سريعة عليهم، والتحقق منها عن طريق قياس درجات الحرارة قبل المباريات".

وحذرت ساندرا زامبا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية، من التسرع في عودة الجماهير إلى ملاعب الكرة، وقالت: "إذا تقدمت الأندية باقتراحات لتنظيم المباريات، فسأقول لا، ولكن الأمر ليس متروكاً لي لأقرر".