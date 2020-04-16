مطالبات بإنهاء "البريميرليغ " 30 يونيو

يطالب عدد متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليغ" رغبة في التوصل الى صيغة لإنهاء الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية اليوم عشية اجتماع مقرر غدا الجمعة.
وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من مختلف دول أوروبا والعالم، في منتصف مارس الماضي. وفي ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم، لا يزال تحديد موعد لمعاودة المنافسات الرياضية غير ممكن في الوقت الراهن.
لكن الأندية الإنجليزية التي من المقرر ان تعقد اجتماعا غداً الجمعة، باتت تدفع في اتجاه إيجاد صيغة تتيح إنهاء الموسم في 30 يونيو، لتفادي الإشكالية المتوقع ان تثار بشأن عقود اللاعبين التي تنتهي في هذا التاريخ، بحال امتد الموسم لما بعد هذا الموعد، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
وأوضحت الشبكة ان "كيفية إنهاء موسم 2019-2020 المعلق منذ منتصف مارس بسبب جائحة كورونا المستجد، سيكون بشكل غير مفاجئ على رأس جدول الاجتماع".
أضافت "الأندية لا تزال تحبذ القيام بكل ما تستطيع من أجل إنهاء الموسم، بدلا من إعلانه باطلا ولاغيا، لكن احتمال انتهاء عشرات العقود قبل ذلك (ختام الموسم) يثير قلق عدد من الأندية".
أضافت "الأندية لا تزال تحبذ القيام بكل ما تستطيع من أجل إنهاء الموسم، بدلا من إعلانه باطلا ولاغيا، لكن احتمال انتهاء عشرات العقود قبل ذلك (ختام الموسم) يثير قلق عدد من الأندية".
وعلى رغم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أوصى بتمديد العقود، أكانت الطويلة الأمد أم تلك المبرمة على سبيل الإعارة، الى ما بعد نهاية يونيو في حال لم يكن موسم 2019-2020 قد بلغ نهايته، تخشى أندية إنجليزية من ان يرحل اللاعبون عن صفوفها بمجرد حلول ذاك التاريخ، بحسب "سكاي".