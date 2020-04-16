صلاح ثامن أسرع لاعبي العالم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالصور والأرقام، أسرع 10 لاعبين في كرة القدم العالمية حالياً، واحتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الثامن في تلك القائمة، بعدما رصدت الأجهزة الحديثة، أقصى سرعة له، وقدرها 35 كيلومتر في الساعة.

واحتل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، المركز الأول بسرعة 36 كيلومتر في الساعة، وتلاه كريم بالعربي لاعب باير ليفركوزن بسرعة 35.27 كيلومتر في الساعة، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي بسرعة 35.21 كيلومتر في الساعة.

وجاء إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو، في المركز الرابع بسرعة 35.7 كيلومتر في الساعة، وتلاه بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال بسرعة 35.5، وليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي بسرعة 35.04، واحتل كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، المركز الثامن أيضاً، بسرعة 35 كيلومتر في الساعة.

وفي المركزين التاسع والعاشر، كل من ألفارو أودريوزولا، لاعب بايرن ميونخ بسرعة 34.99 كيلومتر في الساعة، وناتشو، لاعب ريال مدريد بسرعة 34.62 كيلومتر في الساعة.