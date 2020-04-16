الأزمات تلاحق مهاجم الريال بسبب انتهاكه الحجر الصحي

المصدر: متابعة – محمد فضل

زادت أزمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بعد أن أدلى بشهادته أمام النيابة العامة في العاصمة بلغراد بعد أن .وجهت تهمة انتهاك الحجر الصحي المنزلي الذي كان يتعين عليه قضائه بعد عودته إلى بلاده قادما من إسبانيا في الشهر الماضي .

وطالبت النيابة بإدانة اللاعب لخرقه الحجر الصحي، على الرغم من إن يوفيتش قال بأنه كان ذاهب للصيدلية للحصول على علاج لإبنه وزوجته.

وذكرت صحف بلغراد بأن الإدانة لو ثبتت على مهاجم النادي الملكي يوفيتش ربما يواجه عقوبة السجن لثلاثة سنوات مع غرامة تصل قيمتها ل257 ألف يورو .

ومعروف بأن اللاعب يوفيتش القادم من الدوري الألماني بصفقة قدرت ب 60 مليون يورو يعاني التهميش من قبل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يشركه كثيراً هذا الموسم وبات أمر مغادرة اللاعب لملعب سانتياغو برنابيو قريبا جداً في ظل العروض التي وصلت من اندية انجليزية وأخرى إيطالية للفوز بخدمات اللاعب.

وسيحاول الداهية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاستفادة من صفقة تبادل اللاعب بضم احد اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي الملكي وهما النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند او الفرنسي كليان مبامبي نجم باريس سان جيرمان وان كان سعر الأخير عال جداً عكس هالاند والذي وعد وكيل اعماله إدارة الميرنغي باستجلاب اللاعب الى سانتياغو برنابيو