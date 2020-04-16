جيمي غريفز يغادر المستشفى

المصدر: (لندن- أ ف ب)

غادر أسطورة توتنهام الإنجليزي، جيمي غريفز المستشفى، الذي دخله الأسبوع الماضي، بعد إصابته بوعكة صحية، وذلك بحسب بيان نشر في صفحة بطل مونديال 1966 على موقع فيسبوك.وجاء في البيان «يسعدنا أن نعلمكم جميعاً بأن جيمي عاد الآن إلى منزله، وهو يتعافى بجانب زوجته إيرين. لقد كان مريضاً جداً ونأمل أن يصبح بخير».

وأعلن توتنهام سابقاً إدخال مهاجمه السابق المستشفى من دون أن يحدد أسباباً مباشرة لذلك، لكنه نفى تعرضه لجلطة دماغية أخرى بعد التي أصابته عام 2015 وتسببت بفقدانه القدرة على المشي، كما أكد بأن ابن الثمانين عاماً ليس مصاباً بفيروس كورونا المستجد.