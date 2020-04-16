سانيه يحلم بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

المصدر: (برلين - أ ف ب)

لا يزال الألماني لوروا سانيه، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يحلم بالانتقال إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات السبع الأخيرة، وفق ما أفاد وكيله الجديد دامير سموليان لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية في عدد أمس.

وارتبط سانيه (24 عاماً) بالانتقال إلى العملاق البافاري الصيف الماضي، ولا سيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إلا أن تعرضه لتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في أغسطس الفائت، دفعت بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.