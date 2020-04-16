حظر التجمعات الرياضية في ألمانيا حتى نهاية أغسطس

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الألمانية الإبقاء على حظر التجمعات الرياضية حتى 31 غسطس المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، دون استبعاد اجراء مباريات في دوري كرة القدم وراء أبواب موصدة.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة ان "التجمعات الكبيرة (مثل المباريات الرياضية أو الحفلات) التي تلعب دورا كبيرا في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى أغسطس"، وهذا يعني ان الجماهير لن تكون قادرة على العودة الى الملاعب قبل سبتمبر على الأقل.

وقال ماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا إن إقامة المباريات دون جماهير تبقى ضمن الخيارات، رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد انه يجب مناقشتها قريبا، إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة".

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قرارا بشأن امكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الاولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 إبريل الحالي.

وتوقف نشاط الدوري حتى 30 إبريل حتى الان بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما عاودت معظم الأندية الكبرى تمارينها بمجموعات صغيرة الأسبوع الماضي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الالماني منذ اسابيع عدة حيث اعتبرت بانه يتعين معاودة النشاط في البوندسليغا عندما تمنح السلطات الضوء الاخضر بذلك من دون جمهور اذا اقتضى الأمر، والهدف من كل ذلك الحصول على أكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الاندية.