ميلان يرفض صفقة لالانا المجانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفضت إدارة نادي ميلان فرصة التعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول، آدم لالانا، بحسب تقارير صحفية إيطالية، بعدما عرض عليها التعاقد مع اللاعب، وبررت الإدارة رفضها، بأن لالانا، لن يضيف شيئاً للفريق الباحث عن صفقات من العيار الثقيل، والتي تضيف قوة إلى ميلان حسب ما أشار موقع "ميل".

ومن المقرر أن ينتهي عقد لالانا (31 سنة)، في ليفربول في نهاية يونيو المقبل، ويتوقع أن لا يتم التجديد معه، بعد 6 سنوات قضاها مع ليفربول، رغم رغبة يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالتجديد معه لمدة عام واحد، إلا أنه من المرجح عدم تحقيق رغبة المدرب.

وسجل لالانا 22 هدفاً، و22 تمريرة حاسمة في 178 مباراة له مع ليفربول، منذ انتقاله من ساوثامبتون في يوليو 2014، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، كما سجل 3 أهداف في 34 مباراة مع منتخب إنجلترا، حيث ظهر لأول مرة على المستوى الدولي، في مباراة خسرتها "الأسود الثلاثة" ودياً بهدفين دون مقابل أمام تشيلي في نوفمبر 2013.