أرسنال يؤكد استمرار محادثاته مع لاعبيه حول تخفيض الأجور

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصدر نادي أرسنال الإنجليزي بياناً اليوم، أكد فيه أن المحادثات مثمرة ومستمرة مع اللاعبين بشأن خفض الأجور، في ظل الأوضاع الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي وصفها بأنها واحدة من أصعب فترات الرياضة في العالم.

وجاء البيان، رداً على مزاعم بأن لاعبي ارسنال صوتوا ضد تخفيض الأجور بنسبة 12.5% على رواتبهم ما بين أبريل الجاري، ومارس 2021، وأكد النادي أن أي لاعب يوافق على الخفض، ثم يوقع لاحقاً على صفقة جديدة، سيحصل على الرصيد المتراكم، بالإضافة إلى راتبه الجديد، وأنه لم ولن يعلق على مسألة التخفيضات حتى تختتم هذه المناقشات الخاصة.

وأختتم البيان: "نحن نعلم أن هذه الأزمة ستنتهي، وأن الحياة الطبيعية ستستأنف، لكن الأطر الزمنية لا يمكن معرفتها بأي يقين، إن التأثير المالي المحتمل كبير، لذا يجب أن نكون مسؤولين ونتصرف الآن لحماية أفضل لأرسنال مما قد يحدث في الأشهر المقبلة".