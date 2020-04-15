صفقة انتقال لاوتارو ورحيل فيدال صداع في رأس برشلونة

المصدر: متابعة – محمد فضل

يبدو أن صفقة إنتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة الصيف المقبل تواجهها عدة عقبات وفي طريقها للتعقيد أكثر، وذلك وفقاً لما أشارت اليه صحف "كتالونية" اليوم، حيث أكدت أن إدارة البارسا ترغب في إدخال صفقات تبادلية على غرار فيدال وراكيتيتش وسيميدو في وقت يطلب فيه الإنتر لاعبين من نوعية ديمبلي وكوتينيو وجريزمان أو الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.

كما أن برشلونة يرى بإن المبلغ المقدر ب111 مليون يورو للحصول على لاوتارو كفيل بشراء محمد صلاح ودي بروين وساديو ماني ومن غير المنطقي دفع 111 مليون يورو لضم لاوتاورو في ظل الازمة الحالية.

وذكرت "سبورت" إنه في حال فشل برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان فأن إدارة البلوجرانا ستتجه نحو السويدي ألكسندر إسحاق مهاجم ريال سوسيداد الشاب الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الشاب 70 مليون يورو.

وفي منحى آخر ذكرت الصحافة الإيطالية إن انتقال ارتور فيدال عن برشلونة في الصيف ليس بالأمر السهل كما تتوقع إدارة برشلونة وذلك لكبر سنه الى جانب سعر اللاعب التشيلي الغالي والذي يقدر ب 20 مليون يورو وهو مبلغ ليس بالقليل في سنه فضلاً عن راتب فيدال البالغ 8.5 مليون يورو وهو راتب ضخم للغاية ولايوجد فريق يمكن ان يوفر هذا المبلغ في ظل جائحة كورونا التي قللت كثيراً من أسعار اللاعبين لتكون إدارة بارتيمو رئيس برشلونة في ورطة حقيقية.