يونيو "شهر الأمل".. لعودة النشاط الكروي في الدوريات الأوروبية

المصدر: وام

نشطت روابط الدوريات المحترفة واتحادات كرة القدم في أوروبا خلال اليومين الأخيرين في وضع التصورات الملائمة لعودة النشاط الكروي وبث الحياة من جديد في أوصال المسابقات المحلية، ولا سيما في ظل الخسائر التي مني بها قطاع كرة القدم وتقدر ب 4 مليارات دولار في الدوريات الأوربية الكبرى وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وبعد أن جرت اتصالات رسمية مكثفة في الأسبوع الأخير بين مسؤولي الرياضة في الدول الأوروبية وبين الجهات الصحية المختصة، اتضح أن شهر يونيو المقبل هو شهر الأمل الذي يتوقع عشاق الكرة في العالم أن يشهد عودة النشاط الكروي وفقا لتصريحات الكثير من المسؤولين في الدوريات المختلفة وتوصيات روابط المحترفين واتحادات الكرة بالإضافة إلى مسؤولي مجالس إدارات الأندية.

ففي إيطاليا كشف جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه سيتم إخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية مايو المقبل من أجل الإعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة في يونيو المقبل، حيث تتبقى 12 جولة قبل نهاية الموسم، وذلك بعد أن توقف النشاط الكروي في التاسع من مارس الماضي. وقال جرافينا إنه يعقد العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي بدون جمهور بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك. واتفق معه فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي في الرأي ثم حدد يوم الرابع من مايو موعدا محتملا لاستئناف التدريبات الرياضية على أن تعود منافسات الدوري في شهر يونيو كموعد مبدئي.

وفي ألمانيا عادت بعض فرق الكرة للتدريب في الملعب وفقا لضوابط محددة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة تراعي عدم استخدام أي مرفق في الاستاد سوى ملعب الكرة بمعنى أن يذهب اللاعب مباشرة إلى الملعب بسيارته ويجري تدريبه في مجموعة صغيرة لا تزيد عن 5 لاعبين يطبقون التباعد الاجتماعي ثم يعودون مباشرة إلى منازلهم بعد التدريب دون التحول إلى غرف الملابس.

واتفق مسؤولو الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال اجتماع عقدوه بالاتصال المرئي على أن استئناف المنافسات إما في النصف الثاني من مايو أو أوائل يونيو بدون جمهور.

وفي إنجلترا ألمحت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أنه سيسمح للفرق المختلفة ب" البريميير ليج" العودة للتدريبات في منتصف مايو المقبل، شريطة أن توفر الأندية في مقراتها معدات لإجراء اختبار فيروس كورونا للاعبين بشكل يومي. وأنه من المتوقع أن تعود المنافسات لبطولة الدوري الإنجليزي في الأسبوع الثاني من يونيو المقبل، ومن المقترح أن تقام المباريات بشكل مجمع في ستاد ويمبلي بواقع 4 مباريات يوميا، فيما ستقيم الفرق في أماكن متباعدة بالمركز الوطني لكرة القدم بانجلترا.

وفي الدوري الإسباني، قال خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا أن هناك 3 مواعيد مقترحة لعودة النشاط إلى الدوري الإسباني لكن الأرجح فيها جميعا أن المسابقة ستعود في نهاية شهر يونيو شريطة أن تقام بدون جمهور وسط إجراءات صحية دقيقة تضمن سلامة اللاعبين والمدربين والحكام وكل عناصر منظومة الكرة.

من ناحيته أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنه يأمل في استئناف منافسات الدوري في 19 يونيو المقبل، رافضا بشكل كامل مجرد طرح فكرة الغاء الموسم، وقال الاتحاد الهولندي في بيانه: "السيناريو المناسب الآن أن استكمال المسابقات سيتم في يونيو ويوليو، اعتباراً من 19 يونيو، على أمل استئناف التدريبات في منتصف مايو المقبل.

أما فيما يخص الدوري الفرنسي فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طرح على الأندية موعده المقترح، وحدد موعدين لاستئناف المباريات إما في الثالث من يونيو أو في تاريخ 17 من نفس الشهر، وأنه سيترتب على كل فريق اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي سيعلن عنها، مع خوض كل فريق في المسابقة مباراة كل 3 أيام.