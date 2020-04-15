يوفنتوس يعلن عن شفاء ماتويدي وروغاني من فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم عن شفاء لاعبَيه دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد.

وأشار بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية "خضع كل من دانييلي روغاني وبليز ماتويدي وفقا للبروتوكول لفحصين لفيروس كوفيد-19 وأتت نتائجهما سلبية، لذا فإن اللاعبَين شُفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما".

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الايطالي "سيري أ" يصاب بفيروس "كوفيد-19" في 12 مارس، فيما أُعلن عن إصابة ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الماضي.

فيما لم يذكر نادي "السيدة العجوز" أي شيء عن حالة مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا الذي تأكدت اصابته في 21 مارس، وقال ديبالا انه بدأ يشعر بالتحسن في نهاية الشهر الماضي وذلك بعد معاناته من "عوارض قوية".