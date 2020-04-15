بايرن ميونيخ يغازل سانيه

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لا يزال الألماني لوروا سانيه لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم مرتبطا بالانتقال الى بايرن ميونيخ بطل المانيا في السنوات السبع الأخيرة، وفق ما أفاد وكيله الجديد دامير سموليان صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية اليوم

وارتبط سانيه (24 عاما) بالانتقال الى العملاق البافاري الصيف الماضي لاسيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، الا ان تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الامامي لركبته اليمنى أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في أغسطس الفائت، دفعت بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه.

وغاب الألماني الدولي منذ حينها عن الفريق الاول لسيتي بطل إنجلترا في العامين الماضيين فيما خاض في فبراير الماضي اول مباراة مع الفريق الرديف ضد ارسنال، قبل تعليق المنافسات الكروية في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وقال سموليان "ابتداء من الآن، بات لدينا رسميا تفويض وكالة عن لوروا سانيه وبإمكاننا إجراء مفاوضات".

وتابع "بايرن ميونيخ هو النادي الألماني الوحيد الذي يمكن للوروا أن يفكر فيه للمرحلة التالية من مسيرته. إذ يعتبر أن الظروف متاحة له لتحقيق هدفه الأكبر: الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا".

وأكد سموليان أن "اهتمام بايرن ليس سرا، ولكن هناك العديد من الأندية الاوروبية الكبرى التي تواصلت معنا بشأن لوروا" حيث أشارت "بيلد" الى أن العملاقين الاسبانيين ريال مدريد وبرشلونة من بين تلك الأندية.

وينتهي عقد سانيه الحالي مع سيتي في يونيو 2021 وهو خاض معه 134 مباراة سجل خلالها 39 هدفا مع 45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه عام 2016.

يعتبر الجناح الدولي الألماني الذي شارك في 21 مباراة مع منتخب الـ "مانشافت" سجل خلالها خمسة اهداف، من المواهب الواعدة لبلاده.