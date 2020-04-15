صلاح يواصل "الألش" على زميله لوفرين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

واصل نجما ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والكرواتي ديجان لوفرين، المناوشة عبر حسابات التواصل الاجتماعي "السوشيل ميديا" لليوم الثاني على التوالي، ليثيرا نوع من الجدل الطريف الذي تبحث عنه جماهير الكرة حالياً، في ظل توقف المتعة الكروية على أرض الملعب.

وبعد أن نشر صلاح، صورته مبتسماً على "السوشيل ميديا"، وعلق عليها زميله وصديقه لوفرين، قائلًا: "ابتسامة غير حقيقية"، ليقوم النجم المصري برد التعليق بـ"صاروخية" وبأسلوب " الألش " المصري الشهير.

ورداً على سؤال من أحد الجماهير، وجه إلى لوفرين عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، عن أفضل لحظة في مسيرته مع ليفربول؟، أجاب لوفرين، بأنه هدفه في مرمى بوروسيا دورتموند عام 2016، في مباراة انتهت لمصلحة ليفربول بنتيجة 4-3، ليتأهل "الريدز" إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكان هدف لوفرين، هو الرابع لفريقه.

وعلق بعدها "مو صلاح"، على إجابة صديقه: "هل تقصد أنها اللحظة الجيدة الوحيدة لك هنا؟"، وحاول لوفرين، حفظ ماء الوجه بالرد: "صلاح، ما زلت انتظر لحظتك الكبيرة في ليفربول".