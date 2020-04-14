أتلتيك بيلباو يحافظ على الأسطورة أدوريز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشارت تقارير إعلامية في إسبانيا، أن نادي أتلتيك بيلباو، سيضمن أن يلعب أسطورة النادي أريتز أدوريز، في نهائي الكأس، من خلال منحه عقداً خاصاً، إذ ينتهي عقد اللاعب الحالي في يونيو المقبل، مما يعني أنه يمكن أن يكون صفقة مجانية، في الوقت الذي تستأنف فيه المسابقات، بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

وهذا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً، لن يكون مؤهلاً للعب مع بلباو في نهائي الكأس ضد ريال سوسيداد، والذي كان من المقرر أصلاً في 18 أبريل الجاري، وتم تأجيل المباراة بعد تعليق موسم كرة القدم الإسبانية في أعقاب الأزمة الصحية العالمية، ولكن هناك أمل في استئنافها قريباً.

وذكر موقع "إيه إس"، أن النادي سيمنح أدوريز، صفقة جديدة قصيرة المدى، رغم عمره المتقدم، كونه ما يزال مفيداً للعب مع النادي، إلا أن أدوريز، أنضم إلى أساطير النادي.