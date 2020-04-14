نجوم تشيلسي تشارك الطلبة التعليم عن بعد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاجئ نادي تشيلسي، مجموعة من أبناء العاملين في النادي، والذين يخضعون للتعليم عن بعد من خلال مؤسسة تشيلسي لجلسات الفصول الافتراضية بسبب تفشي فيروس كورونا، بظهور روبن لوفتوس تشيك لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وكارلي تيلفورد حارسة مرمى فريق الكرة النسائي بالنادي.

وتحدث النجمين عن جدول التدريب الفردي، والنظام الغذائي المتبع، وأنضم إليهم طلبة مدرسة أخرى، وقال لوفتوس: "كان من الرائع التحدث مع الأطفال من خلال الفصل الافتراضي، وكانت لديهم بعض الأسئلة الصعبة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف لموقع نادي تشيلسي: "إنه وقت صعب في الوقت الحالي للجميع، وبالطبع هؤلاء الأطفال هم أطفال العمال الرئيسيين، لذا كنت سعيداً جداً للقفز إلى المكالمة وقضاء بعض الوقت في التحدث معهم، وشيء رائع أن نرى مؤسسة تشيلسي تجد طرقاً جديدة للانخراط مع أنصارنا خلال هذه الفترة العصيبة، وأسعدني أن أكون جزءً من ذلك اليوم".

وتابع: "كان من الرائع رؤية الكثير من الابتسامات خلال الظروف الصعبة، حيث قام المعلمون والأطفال بالفعل بجعل يومي رائع مع أسئلتهم، ومن المهم أن تبقى على اتصال كمجتمع، وإذا لم نتمكن من القيام بذلك شخصياً، فإن القيام بذلك عملياً يعد طريقة رائعة، وعندما تصبح الأمور أسهل، آمل أن نلتقي بالأطفال والمعلمين من المدرسة لنقول شكراً على السماح لي بأن أكون جزءً من يومهم".