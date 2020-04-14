"ملك المراوغة" يتفوق على بيليه ومارادونا وميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعتبر اللاعب البرازيلي الراحل، غارينشيا، هو "ملك المراوغة"، حسب ما أطلق عليه زملاءه في الملعب، وكذلك موقع "سبورت سكيدا"، والذي اختاره على قمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الكرة العالمية، يمتلكون المهارات وفنون المراوغة بالكرة.

وأشار الموقع إلى أن في الوقت الذي يتذكر فيه أساطير الكرة بالأهداف التي يسجلوها، إلا أن غارينشيا، يتذكره الجميع بقدرته الفريدة على المراوغة والمرور من الخصم بسهولة، وكان قادراً على القيام بأشياء، لم ولن يفعلها أحد غيره في الملعب، حتى أن المنتخب البرازيلي لم يخسر أي مباراة شارك فيها غارنشيا وبيليه سوياً.

ولد غارينشيا عام 1933، بساق يمنى أقصر بـ 6 سم عن قدمه اليسرى، وفي سن مبكرة تحولت ساقه اليسرى إلى الخارج، وتحولت يمينه إلى الداخل، ووصف مرضه بشلل الأطفال، واعتزل عام 1973، وتوفي بعدها بـ 10 سنوات، بسبب إدمانه على الكحول.

والغريب أن غارينشيا، تفوق حسب رؤية الموقع على نجوم كبار في عالم كرة القدم، ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانياً، والبرازيلي رونالدينيو ثالثاً، والأسطورة الأرجنتيني مارادونا رابعاً، والبرازيلي ورنالدو خامساً، والهولندي يوهان كرويف سادساً.

فيما جاء الايرلندي الشمالي جورج بست سابعاً، والبرازيليين روبرتو ريفيلينو والأسطورة بيليه في المركزين الثامن والتاسع، والإيطالي روبرتو باجيو في المركز العاشر والأخير في القائمة.