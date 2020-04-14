إيطاليا: الدوري بدون جمهور حتى العثور على لقاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استبعدت ساندرا زامبا، وكيل وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن تكون هناك مباريات كرة قدم بحضور الجمهور في المدرجات بالدوري الإيطالي، قبل العثور على لقاح ضد فيروس كورونا، مما تسبب بالفعل في أكثر من 20000 حالة وفاة في البلاد.

وقالت في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "راي نيوز": "أعتقد أنه يمكنك التخلي عن كرة القدم لمدة شهر آخر، ولن نشاهد ملاعب كاملة، إلا عندما تتوفر الظروف الأمنية القصوى ولدينا اللقاح لعلاج الفيروس".

وأضافت: "اعتقد انه إذا انتظرنا شهرا للعب خلف ابواب مغلقة، فلن تكون كارثة، وأنا على استعداد لدراسة المقترحات المحتملة من أندية الدوري الإيطالي، والتي ترغب في استئناف التدريب في 4 مايو، للعودة إلى المنافسة في أوائل يونيو المقبلين".

وشددت قائلة: "إذا كانت الأندية قادرة على القيام بذلك، فسنقوم بدراسة مقترحاتهم، وأنا لا أقول لا، والأمر ليس متروكاً لي لأقرر، لكن لا يبدو لي قضية ذات أولوية".