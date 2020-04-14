معا أقوى نقاتل اليوم ونلعب غداً.. رسالة من برشلونة إلى العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي



يواصل نادي برشلونة الإسباني دوره المجتمعي الرائد في توعية الشعوب حول العالم وبث الأمل والتفاؤل ودعوتهم إلى التوحد في محاربة الوباء الذي تسبب في هجر ملاعب كرة القدم وإيقاف الأنشطة الرياضية.

ونشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "معا أقوى، نقاتل اليوم ونلعب غدا"، يتضمن رسالة أمل وطمأنينة وتقدير للأشخاص الذين يحاربون وباء فيروس كورونا..

بدأ الفيديو بلقطات تظهر المدينة المهجورة و ملعب كامب بلا جماهير بسبب الوباء، ثم يأتي الغد الأفضل ويمتلئ الملعب بالمشجعين، وسط رسائل الأمل من نجوم الفريق الأول لكرة القدم الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي و سيرجي روبيرتو، أنسو فاتي، كارلوس بويول وغاري لينيكر ولاعبين صغار من أكاديمية برشلونة حول العالم، من اليابان، زامبيا، كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا و شخصيات معروفة مثل المقدم التلفزيوني الشيف خوسيه أندريس والدكتور بونافينتورا كلوتيه.

وأرفق بالفيديو موسيقى النادي الخاصة لتحية الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي وغيرهم الذين يكافحون الوباء في الخطوط الأمامية..