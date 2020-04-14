بوغبا يشعل الأجواء بالهجوم على منتقديه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اشتعل الجدل بين جماهير الكرة الإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيل ميديا"، رغم توقف المنافسة لظروف تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب تصريحات الفرنسي بول بوغبا (27 سنة)، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والتي أعلن فيها أنه لا يعرف من هو غرايم سونيس لاعب خط وسط ليفربول السابق، والذي وجه له انتقادات كثيرة في الموسم الحالي، والذي اقتصر موسمه على 8 مباريات فقط بسبب الإصابة.

وقال بوغبا لموقع "بودكاست يونايتد": "لم أكن أعرف حتى من هو سونيس حقا، وسمعت أنه كان لاعباً رائعاً وأشياء من هذا القبيل، وأنا أعرف الوجه ولكن ليس الاسم، وأنا شخص أحب مشاهدة مباريات الكرة، ولكني لا أبقى بعد المباراة لأستمع إلى ما يقولونه النقاد، وأحب فقط التركيز على كرة القدم".

ورد الاسكتلندي سونيس، والذي فاز بثلاث كؤوس أوروبية وخمسة ألقاب في الدوري وثلاث كؤوس للدوري بينما كان مع ليفربول، على بوغبا عبر "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد بهذا، وأقدم كرة قدم تقول ضع ميدالياتك على الطاولة، وأنا لدي طاولة كبيرة".

ولم يلعب بوغبا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، منذ تعرضه لانتكاسة بعد جراحة في القدم، لكن هذا لم يمنعه من أن يكون موضوعاً لوسائل الإعلام، وتم ربط لاعب خط وسط يوفنتوس السابق، بالابتعاد عن أولد ترافورد، كلما أعيد فتح نافذة الانتقالات وغالبا ما يسأل عن مستقبله في المؤتمرات الصحفية، على الرغم من إصابته الطويلة.

ولعل مستقبل بوغبا الغامض، يجعله أكثر حدة في التعامل مع النقد، وأعترف سابقاً أنه لا يرغب في مقابلة الأشخاص الذين ينتقدونه بشدة، وقال: "أعتقد أن النقد، سببه أنهم يفتقدونني، وأنا لست شخصاً ينظر دائماً إلى سكاي سبورتس نيوز، ويوماً من الأيام، ربما سألتقي بهم، وأسألهم لأنني أريد حقاً معرفة سبب النقد".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون التحدث، فيسمح لهم، لأن وظيفتهم الحديث، وأنا اعتدت على ذلك، ولم يعد يزعجني، ومن الجيد سماع أشياء جيدة بدلاً من الأشياء السيئة، ولكن عندما تلعب كرة القدم، فأنت تعرف نفسك، هذا ما يريده مديرك وزملائك في الفريق، والباقي هو مجرد كلام".