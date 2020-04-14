نوير والبايرن إلى طريق مسدود

المصدر: وكالات



كشفت مجلة (كيكر) الألمانية، أن المفاوضات بين بايرن ميونيخ، وحارس مرماه الدولي مانويل نوير، لتمديد تعاقد الأخير وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طلب اللاعب التمديد لخمس سنوات إضافية حتى 2025، بينما أكد النادي أنه لن يمدد لأكثر من ثلاث سنوات حتى 2023، فضلا عن أن وكيل أعمال الحارس، توماس كروث، طالب براتب سنوي 20 مليونا، وهو أكثر مما عرضه النادي الألماني،

وأوضحت المجلة، أن كلا من ناديي مانشيستر سيتي وتشيلي الانجليزيين أبديا اهتماما بنوير في حال عدم توصله مع بايرن إلى اتفاق في ظل تصلب المواقف بين الطرفين،

وأشارت إلى أن نوير الذي ينتهى عقده مع بايرن ميوينخ في يونيو المقبل، غير راضي عن تسرب تفاصيل المفاوضات بينه والنادي البافاري إلى وسائل الاعلام، ما قاد إلى اهتزاز الثقة بين الطرفين، وأن الرغبة في معاودة المفاوضات ضعيفة وقد يستغرق الأمر لفترة طويلة تمتد لأسابيع وشهور.