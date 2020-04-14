غلام نابولي للبيع .. وروما في ورطة

المصدر: متابعة – محمد فضل

قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي بيع اللاعب الجزائري فوزي غلام لتعدد غيابه بسبب الإصابة التي يعاني منها على مدار ثلاث مواسم وسبق أن غاب عن الملاعب لمدة تقارب من 400 يوم

وتشير كل الدلائل الى أن غلام سيكون خارج كتيبة نادي الجنوب الإيطالي خلال الموسم الجديد ويرغب نابولي في بيعه لاحد الأندية الإنجليزية على رأسها واتفورد

كما أن إدارة النادي الذي سبق وان لعب له الأسطورة الأرجنتينية مارادونا ترغب في منافسة ميلان وانتر على بديل غلام وهو تيموثي كاستاني المتألق مع أتالانتا ولكن العقبة الوحيدة التي تواجه نابولي هو رفض اللاعب الجزائري غلام لكل العروض التي قدمت لناديه وتمسكه بالاستمرار على الرُغم من غيابه المستمر حيث أشار اللاعب الى انه لا يرغب في مغادرة الدوري الإيطالي ويسعى الى تعويض ناديه أيام غيابه السابقة واستعادة علاقاته بجماهير ملعب سان باولو .

وعلى صعيد متصل، اكدت صحيفة "لاغزيتا ديل اسبورت " الإيطالية بأن نادي العاصمة روما ساعٍ في التعاقد بشكل دائم مع كريس سمولينج ،مدافع الفريق المُعار من صفوف مانشستر يونايتد في ظل رغبة ناديه بالحصول على 25 مليون يورو من بيعه مما يجبر ذلك روما على التفاوض مع لاعب جديد حال إصرار مسؤولي النادي الإنجليزي رفض بيعه باقل من هذا المبلغ .

كما أشارت الصحيفة الى إن يان فيرتونجين، مدافع توتنهام سيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل وروما يرغب في الحصول على خدماته مجاناً .