شائعات الصفقات الجديدة تشعل السوق الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رغم توقف المسابقات الكروية في كل دول العالم، إلا أن شائعات الصفقات المطروحة في السوق الأوروبية لانتقالات اللاعبين، تتوقع صراع ناري على المميزين في الموسم الحالي، ورصد موقع "بي بي سي سبورت"، ملامح هذا الصراع من خلال ما يتم نشره من أخبار على مواقع رياضية مختلفة.

نشر موقع (ماركا)، أن ريال مدريد الاسباني، لديه خطة للتعاقد في الصيف المقبل، مع المهاجم النرويجي إرلنج براوت هالاند (19 عاماً)، لاعب بروسيا دورتموند، والعام المقبل، مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (21 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان.

كما أشار الموقع نفسه، إلى أنه من المقرر أن يبقى المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (22 سنة)، مع برشلونة لأنه لا يوجد ناد مستعد لتحمل تكلفة صفقة التعاقد معه، والبالغة 60 مليون يورو.

بينما نشر موقع "صن"، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع جناح ليفربول والسنغال، ساديو ماني (28 سنة)، لاعب ليفربول، هذا الصيف، في حين يرغب ليفربول في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، ليحصل على مبابي مقابل ماني.

وتوقع موقع "ستار"، دخول ريال مدريد في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمحاولة ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو (20 عاماً)، من بوروسيا دورتموند.



ونشرت "بيلد سبورت"، عرض دورتموند الألماني، 40 مليون يورو، للتعاقد مع جناح فالنسيا، الاسباني فيران توريس (20 سنة)، والذي لديه شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو مع ناديه، وعقده ينتهي في 2021.



كما نشر موقع "ستار"، أنه سيتعين على المهاجم النيجيري أوديون إيغالو (30 سنة)، الحصول على تخفيض راتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع، إذا كان يرغب في تحويل اعارته إلى مانشستر يونايتد من فريق شنغهاي شينهوا الصيني الممتاز، إلى عقد دائم.



وكشف موقع "انسيد"، أنه سيتعين على تشيلسي، دفع 5 ملايين جنيه إسترليني، إذا أراد التعاقد مع ماكس بيرد (19 عاماً)، لاعب خط الوسط الإنجليزي، والذي أثار إعجاب مدرب "البلوز" فرانك لامبارد، عندما كان مديراً للنادي، كما أشار الموقع، إلى حرص توتنهام هوتسبر، على التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي لامار بوجارد (16 عاماً)، لاعب فينورد.



ووفقا لموقع "فرانس فوتبول"، استفسر ريال مدريد، عن التعاقد مع مهاجم أرسنال والجابون بيير إميريك أوباميانغ (30 سنة)، فيما أشار موقع "إيه إس"، إلى رغبة ارسنال في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش (22 عاماً)، أما موقع "ليكيب"، فأشار إلى انضمام باريس سان جيرمان إلى برشلونة، في إظهار اهتمامه بالكاميرون وحارس أياكس، أندريه أونانا (24 سنة).