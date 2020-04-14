ليفربول يذكر جمهوره بهدف صلاح في تشيلسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر نادي نادى ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، هدف نجمه المصري محمد صلاح، والذي سجل بتسديدة بعيدة المدى في شباك تشيلسي في اليوم نفسه 14 إبريل 2019، ليحقق "الريدز" فوزاً مهماً في تلك المباراة.

وغرد ليفربول على الفيديو: "سجل هذا الهدف قبل عام مضى من اليوم، و(موصلاح)، سجل هدفا مذهلاً أمام تشيلسي"، وهو واحداً من أجمل الأهداف التي سجلها النجم المصري، وكانت في شباك الحارس الاسباني كيبا.

وساهم صلاح، بهدفه هذا في تحقيق ليفربول الفوز على فريقه السابق تشيلسي في اليوم نفسه من العام الماضي، بهدفين نظيفين، ضمن الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.