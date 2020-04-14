فلايني يتعافى من كورونا ويغادر المستشفى

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي شاندونغ لونينغ الصيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء خروج لاعبه البلجيكي مروان فلايني من المستشفى، وذلك بعد ثلاثة اسابيع من العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وسيقضي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق 14 يوما في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة.

وقال شاندونغ في بيان مقتضب "تم تقييم حالة فلايني الصحية واعتبر انه تعافى واخرج من المستشفى". ويعد فلايني البالغ من العمر 32 عاما، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلن اصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

وكان الفريق الصيني أكد في بيان له في 22 مارس الماضي، اصابة لاعبه بالفيروس موضحا انه تم اكتشاف ذلك بعد عودته من خارج البلاد. ونشر الدولي البلجيكي أثناء وجوده في المستشفى في مدينة جينان، مقاطع فيديو على إنستغرام وهو يمارس الرياضة في غرفته.

وانضم فلايني الى صفوف شاندونغ لونينغ قادما من يونايتد في شباط/فبراير الماضي في صفقة بلغت 7,2 ملايين يورو.

وشارك لاعب ايفرتون السابق في الموسم الماضي في 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، ومرر خمس كرات حاسمة.