برشلونة يسعى لضربة مزدوجة وإقناع راكيتيتش بالرحيل

المصدر: متابعة – محمد فضل

نشرت صحف "كتالونيا" تفاصيل جديدة بشأن الانتدابات المرتقبة في سوق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم وذلك فيما يتعلق بعمليتي البيع والشراء ، وترغب إدارة البارسا بيع الكرواتي ايفان راكيتيتش قبيل نهاية عقده صيف الموسم المقبل.

الا أن اللاعب يفضل اكمال فترته في الكامب نو لينتقل بشكل مجاني بدءاً من صيف عام 2021 في ظل اهتمام عدة اندية إيطالية واسبانية أبدت رغبتها في ضم اللاعب وترفض إدارة برشلونة انتقال النجم الكرواتي بشكل مجاني ولذلك تحاول اقناع اللاعب بضرورة القبول بالعروض التي وصلت اليه حالياً والمفاضلة بينهما .

وأشار صحيفة " اسبورت " الى أن برشلونة عرض 10 مليون كراتب سنوي للارجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر الإيطالي والذي تلقى ايضاً عرضاً مماثلاً من مانشستر سيتي لكن إدارة البارسا تُكثف جهودها لتفوز بالصفقة من أجل وصول لاوتارو إلى الكامب نو بجانب مواطنه ليونيل ميسي .

كما أفادت الصحيفة الى أن الجابوني أوباميانج لاعب ارسنال الإنجليزي ينتظر إشارة من برشلونة على الرغم من العروض التي قدمت له من باريس سان جيرمان والإنتر , لكن من الواضح أن برشلونة ليس مهتم بخدمات اللاعب .

وتفيد المعلومات المتواترة في برشلونة لاهتمام نادي باريس سان جيرمان واستعداده لدفع 30 مليون يورو للفوز بخدمات حارس اياكس أمستردام الكاميروني أندريه أونانا لكن الأخير يُعطي الأولوية للعودة إلى الكامب نو في انتظار تحرك برشلونة والذي ينتظر حسم امر حارسه الحالي الالماني ترشتيجين لأمره أما بالبقاء وتجديد العقد او بالرحيل .

كما ربطت الصحف الاسبانية أسماء لاعبين ورغبتهم في الانتقال لبرشلونة على رأسهم لاعب يوفنتوس بيرنارديسكي المعروض للبيع حالياً من قبل إدارة اليوفي ، وستحاول إدارة برشلونة فعل المستحيل وتوجيه ضربة مزدوجة باستجلاب الثنائي البرازيلي نيمار والأرجنتيني لاوتارو وذلك لرغبة الأول في العودة من جديد للعب بجوار ميسي وسعى لاوتار للبحث عن تجربة جدية خارج إيطاليا وتحديداً الليغا الاسباني .