وداعاً لجنون الأسعار في كرة القدم

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

كرة القدم العالمية مقبلة على مرحلة مفصلية فارقة من شأنها أن تقول "وداعاً لجنون الأسعار" بعد أن باتت في مازق اقتصادي حقيقي بعد تفشي فيروس كورونا" كوفيد -19"الذي أصاب الاقتصاد العالمي لكرة القدم بشلل كامل، بسبب توقف دوريات كرة القدم، في مختلف انحاء العالم، وخسارة جميع الأندية الموارد المالية الضخمة، التي كانت تتحصل عليها من حقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر والاشتراكات والتسويق.

وداعاً للجنون

وأكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن زمن دفع الأندية لأكثر من 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعبين جدد قد ولى تماما لكون الأندية تعاني في الوقت الحالي من ديون وأزمات من العيار الثقيل أثرت على إيرادات الأندية والاستثمارات وميزانياتها العامة ومستقبلها المالي مثل صفقة البرازيلي نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، وهو ما دفع عدة أصوات للمطالبة بتقليص الرواتب في إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

عودة النشاط

وتضغط الأندية على الاتحادات الوطنية من أجل الموافقة على عودة النشاط الرياضي بهدف تجاوز الوضع المالي لكن ذلك مرتبط بالسيطرة على فيروس كورونا وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

الأزمة المالية التي تضرب الأندية لن تجعلها قادرة على دفع مبالغ تفوق 100 مليون يورو لذلك يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا“، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، تجنب الكارثة والأزمة المالية في كرة القدم من خلال التحرك لعودة النشاط بينما من المؤكد معاناة أن الفرق ستواجه صعوبة في سوق الانتقالات القادم وخصوصا الأندية الصغيرة.

عقلانية العقود

ووضح تماماً إن الأزمة المالية التي اصابت معظم الأندية العالمية الكبرى ستجعلها تفكر كثيراً وغير قادرة على ابرام أي صفقات تعاقدية تتعدى قيمتها المالية 100 مليون يورو مثلما حدث مع بعض الأندية في تعاقدات الصيف الماضي حيث تعاقد نادي برشلونة الاسباني على سبيل المثال مع عثمان ديمبيلي مقابل (125 مليون يورو) ومع فيليب كوتينيو مقابل (145 مليون يورو) و مع انطوان غريزمان مقابل (120 مليون يورو)، وكلها أرقام لن نراها في الوقت الحالي بسبب المأزق الاقتصادي الكبير للأندية وكرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا" كوفيد -19"

الرؤية المستقبلية

والرؤية المستقبلية لعدم عقلانية الصفقات التي تتعدى قيمتها المالية مبلغ 100 مليون يورو يؤكدها حديث خايمي فورتونيو، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في شركة EAE، لوسائل إعلام اسبانية بأنه سيكون هناك انخفاضاً في السوق يمكن أن يتعافى في السنوات القادمة، ويضيف: «سوف تنكمش، ولكنها ستعود، ستختفي الفقاعة فقط لمدة عام أو عامين، وسيكون من الصعب الآن رؤية التعاقدات الكبيرة ذات المبالغ الضخمة، وستفكر الأندية في القيام باستثمارات كبيرة وعلى نطاق أوسع، وعلى الرغم من أن توقيع مبابي أو نيمار سيوفر عائدا كبيرا، فإنه سيؤثر بلا شك على أولئك الذين يرغبون في بيع لاعبين مثل ديمبيلي وكوتينيو ولا ينتهي بهم الأمر لأن ذلك سيكون بأقل من 100 مليون يورو ».