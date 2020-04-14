برشلونة يضم أعضاء جدد لمجلس الإدارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي برشلونة، بيانا رسمياً مساء اليوم الإثنين، للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادي، عقب سلسلة الاستقالات في الأيام الأخيرة.

وقال النادي في بيان رسمي، على موقعه الإلكتروني: "بناء على اقتراح من الرئيس جوسيب بارتوميو، وافق مجلس الإدارة على تعيين جوردي مويكس نائبا للرئيس للاقتصاد، وباو فيلانوفا نائب الرئيس المؤسسي، وأورويل توماس نائب الرئيس للتجارة، ومارتا بلانا أمينة سر المجلس، وديفيد بيلفر أمين الصندوق".

وأضاف البيان: "من ناحية أخرى سيكون خافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول".

وتابع: "تعامل مجلس الإدارة مع السيناريوهات المقترحة لعودة النشاط سواء في كرة القدم أو باقي الرياضات، بمناقشة مقترحات الاتحاد الأوروبي ورابطة اللاعبين والاتحاد الإسباني".