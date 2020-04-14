برشلونة يقرر مقاضاة نائب رئيسه السابق

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر مجلس إدارة برشلونة رفع دعوى قضائية ضد ايميلي روسو نائب رئيس النادي المستقيل الأسبوع الماضي، على خلفية الاتهامات الخطيرة التي وجهها إلى بارتيميو رئيس النادي.

ونفى مجلس إدارة برشلونة بشكل قاطع الاتهامات وقال لا أساس لها وأنه لن يتغاضى عنها لأنها تضر بشكل خطير بصورة النادي وأنه سيقوم برفع دعوى قضائية دفاعا عن سمعة برشلونة وموظفيه.

يُذكر أن إميلي روسوتقدم باستقالته من منصب نائب رئيس النادي الكتالوني، بالإضافة إلى خمسة من المسؤولين التنفيذيين في المجلس وهم، إنريكي تومباس، سيلفيو إلياس، جوسيب بونت، جوردي كالساميجليا وماريا تيكسيدور، وجاءت تلك الاستقالات الجماعية اعتراضًا على سياسة جوسيب ماريا بارتوميو في إدارة النادي