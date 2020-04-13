نهائي كأس العالم 2014يعود إلى الأضواء

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
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اجتذبت الإعادة التلفزيونية لمباراة نهائي بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل متابعة هائلة من المشاهدين، حسبما كشفت شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية في ظل توقف الدوري الألماني و برامج التحليل التي تبثها القنوات الألمانية  بسبب تفشي مرض كورونا .

وأصبحت إعادة هذه المباراة هي الأكثر جذباً للمشاهدة على مدار البرامج الرياضية المختلفة بهذه الشبكة أمس الأحد حيث شاهدها 67ر1 مليون .

وكان المنتخب الألماني تغلب على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر في هذه المباراة التي أقيمت على استاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كلمات دالة:
  • كأس العالم 2014،
  • البرازيل ،
  • فيروس كورونا الجديد،
  • مشاهدة عالية
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