نهائي كأس العالم 2014يعود إلى الأضواء

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اجتذبت الإعادة التلفزيونية لمباراة نهائي بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل متابعة هائلة من المشاهدين، حسبما كشفت شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية في ظل توقف الدوري الألماني و برامج التحليل التي تبثها القنوات الألمانية بسبب تفشي مرض كورونا .

وأصبحت إعادة هذه المباراة هي الأكثر جذباً للمشاهدة على مدار البرامج الرياضية المختلفة بهذه الشبكة أمس الأحد حيث شاهدها 67ر1 مليون .

وكان المنتخب الألماني تغلب على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر في هذه المباراة التي أقيمت على استاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.