مالديني يواجه مشكلة صحية بعد شفائه من كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الإيطالي والمدير الفني للنادي عن صعوبة في التنفس بعد شفائه من فيروس كورونا الذي كان أصيب به منذ شهر تقريبا.

وأكد مالديني الذي استأنف حياته الطبيعية منذ أكثر من أسبوع خلال مشاركته في برنامج على قناة "سكاي إيطاليا" أنه لم يعد قادرا على بذل جهدا بدنيا مستمرا، وقال: حاولت أن أتدرب هذا الأحد ولكن بعد عشر دقائق لم أعد أستطيع التحمل، فهمت على الفور أن هناك أمرا مختلفا."

ويطرح ما كشف عنه مالديني عدة أسئلة حول قدرة الرياضيين المتعافين من الفيروس وخصوصا لاعبي كرة القدم على استئناف نشاطهم العادي وكم المدة الزمنية التي يحتاجونها للشفاء بشكل نهائي من الأثار السلبية لفيروس كورونا؟