لاعب تنس يكشف محاولة رشوته في بطولة أستراليا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعترف الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي لاعب التنس برفضه رشوة بـ100 ألف دولار كانت عرضت عليه مقابل خسارة مباراة أمام منافسه الفرنسي أرنود كليمون خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2009.

كان ستاخوفسكي لاعبا واعداً وعمره حينها 23 عاماً، ولكن ذلك لم يمنعه من خسارة المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وقال اللاعب الأوكرني خلال لقاء تلفزيوني في بلاده : "عندما غادرت الملعب، كنت مستعدا لضرب أولئك الذين عرضوا عليّ المال بمضربي لكنهم غادروا المكان."

تحدث ستاخوفسكي (34 عاما) التصنيف 169 عالميا الآن مع مسؤولين بوحدة نزاهة التنس المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المرتبطة باللعبة، وطلبت المحكمة تحديد هوية الأشخاص الذين حاولوا رشوته، لكن ستاخوفسكي التزم الصمت خوفا من الانتقام، مبررا ذلك بعدم توفير أي ضمانات حول سلامته.

وقال: هل يمكنكم أن تحموا عائلتي، الرجل الذي عرض الرشوة مجرد وسيط، هناك آخرون فوقه، وعائلتي تعيش في أوكرانيا.. أخبرني مسؤولو وحدة النزاهة أنهم لا يستطيعون ضمان سلامتي.".