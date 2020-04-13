محمد صلاح يخسر 30 مليون يورو من قيمته التسويقية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يسلم لاعبو مصر المحترفين في أوروبا أيضاً، من التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا العالمي، لتشهد قيمهم السوقية تراجعاً كبيراً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، في ظل توقف النشاط الكروي في العالم حالياً.

وكشف الموقع تراجع القيمة التسويقية الإجمالية للمحترفين المصريين بالخارج بقيمة كبيرة بلغت 36.560 مليون يورو، وهو الأقرب في تاريخ اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج.

وكان التراجع الأكبر في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، 30 مليون جنيه يورو، لتصبح 120 بدلاً من 150 مليون يورو.