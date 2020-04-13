يورغن كلوب: مرض دالغليش بالكورونا صدمني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قال مدرب ليفربول يورجن كلوب، إنها كانت صدمة حقيقية له عندما علم أن أسطورة النادي، السير كيني دالغليش، أثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، رغم من عدم وجود أعراض، ليبقي في المستشفى حتى نهاية الأسبوع، قبل أن يعود إلى منزله.

وقال كلوب لموقع نادي ليفربول: "كانت صدمة حقيقية قبل 3 أيام عندما سمعت عنها أولاً، ثم تلقيت الكثير من الرسائل عبر مجموعات على واتس آب، وكانت الحالة أشبه بالجنون، والكل غير مصدق للخبر".

وأضاف: "كورونا مرض رهيب، ويتسبب في الألم للجميع في العالم، وإصابة دالغليش، كانت المرة الأولى التي يتعرض أحد المقربين منا للإصابة بهذا المرض".