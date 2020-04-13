عيون مانشستر سيتي على هانسن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتابع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الهولندي وونكريد سونتي هانسن لاعب أياكس، والذي أثار الإعجاب في كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل العام الماضي، ليكون أحد الصفقات التي يسعى "المان سيتي" للتعاقد معها خلال الصيف المقبل، نظير 6 مليون جنيه إسترليني.

وسجل المهاجم البالغ من العمر (17 عاماً)، 6 أهداف في مونديال تحت 17 سنة، ومن ضمنها 3 أهداف "هاتريك" في مرمى نيجيريا، ليتوج هدافاً للمونديال، ووفقاً لصحيفة "الغارديان"، ينتهي عقد اللاعب في صيف 2021، ويمكن للسيتي إنهاء الصفقة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، إذا لم يتدخل نادي آخر في الصفقة.

وظهر اللاعب للمرة الأولى مع أياكس في ديسمبر 2019، في مباراة بكأس هولندا ضد تيلستار، ومثل منتخبات هولندا في كل فئة عمرية من تحت 15 إلى تحت 18 سنة.

ويتوقع أن تسعى أندية إيطاليا إنتر ميلان وإيه سي ميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى النادي الألماني آر بي ليبزيج، للحصول على عقد اللاعب.